Frattesi in uscita dall’Inter il Napoli ci pensa

Il club azzurro valuta l’acquisto del centrocampista dell’Inter. Il Napoli di De Laurentiis pensa a Davide Frattesi per rinforzare il reparto centrale. Infatti secondo La . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Frattesi in uscita dall’Inter, il Napoli ci pensa

Addio Frattesi? Inter ha già pronto l'erede: "Prima l'uscita di Davide e poi l'affondo per..." - X Vai su X

Frattesi bocciato, due piste Inter. La bugia su Diouf e l’allarme Pio Esposito - C'è fermento nel mercato dell'Inter: Frattesi bocciato e in uscita, mentre Diouf non può partire. Secondo calciomercato.it

Napoli-Inter, confronto caldo anche sul mercato: da Bonny e Frattesi fino a Esposito e Diouf, quanti intrecci - Quello fra Napoli e Inter, soprattutto nell'ultima stagione, è stato un duello rovente per la conquista dello Scudetto. Come scrive msn.com

Inter, Frattesi vuole continuità: Juve e Napoli valutano il centrocampista per gennaio - Dopo aver rifiutato le offerte provenienti dalla Premier, il classe 99 si aspettava di essere al centro del nuovo progetto targato Chivu viste le sue grandi capacità da incursore. it.blastingnews.com scrive