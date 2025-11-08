Fotografia traduzione e testo della canzone di Geolier | Quando ci sei tu il mondo si fa invisibile

Geolier è tornato con Fotografia, una nuova canzone che è anche il primo singolo del suo quarto album, attesissimo dai fan. Di seguito potete leggere la traduzione in italiano del testo del brano, una ballad che Emanuele Palumbo ha presentato sui social con una foto in cui appare anche la sua fidanzata, Chiara Frattesi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RICH GUAPP’ (@geolier) Mettiti in posa, questo vento ti tocca, ti faccio una foto Dimmi qualcosa che sa di futuro, il passato si dimentica Però ora ci sei tu e allora resta ancora un po’ qui È questa vita che corre, tu ci hai capito qualcosa? Stasera dove vai? Non mi dire “Non me ne importa”, non è vero Non lo chiedere a me Se l’amore è il contrario della morte forse è vero Ci mettiamo nei guai perché per ci fanno sentire bambini Ci mettiamo offline per non rispondere a nessuno Due che non hanno mai giocato, siamo come gli altri Ritornello E ancora devo farla una canzone per ricordarmi di te Non c’è nemmeno una fotografia Non c’è più niente e tu sei ancora la mia, di notte E ancora non trovo le parole per farti parlare Però ho la forza di urlare Dimmela un’altra volta questa bugia Per te solo una fotografia Yeah Strofa 2 E sei venuta sfocata, peccato Perché eri vestita bene, stasera Io ti toccavo mentre dormivi E, quando ti svegliavi, dopo sparivi Quanto fa freddo, perché non mi abbracci stretto? Perché non usciamo e torniamo domani? Tu, se urlavi, svegliavi la città E, se ridevi, la facevi calmare Ho un sacco di cose da dirti Non “Come stai?” e queste cose ridicole Ma ti chiederei se sei felice Quando ci sei tu, il mondo si fa invisibile Pre-Ritornello Però tu stai con me Fallo tu al posto mio Vieni qui, più vicino Quello là è il posto mio Ritornello E ancora devo farla una canzone per ricordarmi di te Non c’è nemmeno una fotografia Non c’è più niente e tu sei ancora la mia, di notte E ancora non trovo le parole per farti parlare Però ho la forza di urlare Dimmela un’altra volta questa bugia Per te solo una fotografia Yeah Bridge Che me ne faccio di una fotografia Se quando la strappi, togli dove sto io Perché non è mai maltempo con te, con te, con te Però il sole c’era Ero io che non lo vedevo Ritornello E ancora devo farla una canzone per ricordarmi di te Non c’è nemmeno una fotografia Non c’è più niente e tu sei ancora la mia, di notte E ancora non trovo le parole per farti parlare Però ho la forza di urlare Dimmela un’altra volta questa bugia Per te solo una fotografia Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RICH GUAPP’ (@geolier) Di seguito il testo originale della canzone. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

