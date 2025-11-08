Fossa Tartufo e Venere a Mondaino la tradizione e il gusto sono serviti

Riminitoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tradizione incontra il gusto più autentico delle colline riminesi: domenica 23 e 30 novembre, Mondaino diventa la meta ideale per chi ama scoprire l’Italia attraverso i sapori, i profumi e le emozioni del territorio. Con l’evento “Fossa, Tartufo e Venere”, il borgo della Valconca si trasforma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

fossa tartufo venere mondainoMondaino: torna “Fossa, Tartufo e Venere” per raccontare i sapori dell’autunno - La tradizione incontra il gusto più autentico delle colline riminesi: domenica 23 e domenica 30 novembre, Mondaino diventa la meta ideale per chi ama scoprire ... Riporta chiamamicitta.it

Formaggio di fossa, torna la fiera - Domenica 20 novembre sarà protagonista il pregiato tartufo bianco e il formaggio di fossa. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Rimini, weekend con fossa, tartufo e corna - Questa domenica e la prossima a Mondaino torna Fossa tartufo e venere. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fossa Tartufo Venere Mondaino