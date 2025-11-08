Formula 1 Norris vince Sprint in Brasile davanti ad Antonelli Quinto Leclerc
(Adnkronos) – Lando Norris con la sua McLaren vince oggi, sabato 8 novembre, la gara Sprint del Gp del Brasile e allunga in classifica Piloti a +9 sul compagno di scuderia Oscar Piastri, uscito di scena al settimo giro, finendo a muro. Sul podio le due Mercedes, con l'ottima seconda piazza dell'italiano Kimi Antonelli e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
