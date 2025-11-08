Formula 1 Norris vince Sprint in Brasile davanti ad Antonelli Quinto Leclerc

Periodicodaily.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lando Norris con la sua McLaren vince oggi, sabato 8 novembre, la gara Sprint del Gp del Brasile e allunga in classifica Piloti a +9 sul compagno di scuderia Oscar Piastri, uscito di scena al settimo giro, finendo a muro. Sul podio le due Mercedes, con l'ottima seconda piazza dell'italiano Kimi Antonelli e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

formula 1 norris vinceNorris vince la Sprint a San Paolo precedendo Antonelli, Leclerc 5° - Il pilota della McLaren, infatti, conquista il successo nella ... Lo riporta italpress.com

formula 1 norris vinceFormula Uno, Norris domina la Sprint! Piastri esce subito, è allungo Mondiale. Antonelli secondo - Il leader della classifica Mondiale Lando Norris allunga sul compagno di squadra. Da sportface.it

formula 1 norris vinceSprint Race Brasile F1 oggi: Norris soffre ma vince davanti ad Antonelli e Russell, Piastri nel muro. Il podio - Norris vince e guadagna otto punti in classifica sul compagno di squadra, secondo l'italiano davanti al compagno di squadra. sport.quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Formula 1 Norris Vince