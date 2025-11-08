Formazioni ufficiali Juve Torino | le scelte di Spalletti per il derby della Mole Ecco i due schieramenti

Juventusnews24.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

che si sfideranno allo Stadium. Si avvicina l’ora del Derby della Mole (calcio ‘inizio alle 18.00): le formazioni ufficiali di Juve Torino sono state diramate. SEGUI QUI LIVE L’AVVICINAMENTO AL DERBY Luciano Spalletti deve fare i conti con un reparto arretrato decimato: le assenze contemporanee di  Bremer, Kelly e Cabal  lasciano il tecnico senza alternative. Per questo motivo, Spalletti punterà ancora una volta sul modulo  3-4-2-1, affidandosi a un terzetto difensivo che, seppur inedito a inizio stagione, sta diventando rodato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

formazioni ufficiali juve torino le scelte di spalletti per il derby della mole ecco i due schieramenti

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Juve Torino: le scelte di Spalletti per il derby della Mole. Ecco i due schieramenti

Leggi anche questi approfondimenti

formazioni ufficiali juve torinoLIVE Juventus-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... Scrive toro.it

formazioni ufficiali juve torinoJuventus-Torino - Bianconeri allo Stadium, tra poco le formazioni ufficiali - com un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta scritta di Juventus- Da tuttojuve.com

formazioni ufficiali juve torinoJuventus-Torino: diretta live e risultato in tempo reale - Torino di Sabato 8 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Juve Torino