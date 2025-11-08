Formazioni ufficiali Juve Torino | le scelte di Spalletti per il derby della Mole Ecco i due schieramenti

che si sfideranno allo Stadium. Si avvicina l’ora del Derby della Mole (calcio ‘inizio alle 18.00): le formazioni ufficiali di Juve Torino sono state diramate. SEGUI QUI LIVE L’AVVICINAMENTO AL DERBY Luciano Spalletti deve fare i conti con un reparto arretrato decimato: le assenze contemporanee di Bremer, Kelly e Cabal lasciano il tecnico senza alternative. Per questo motivo, Spalletti punterà ancora una volta sul modulo 3-4-2-1, affidandosi a un terzetto difensivo che, seppur inedito a inizio stagione, sta diventando rodato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

