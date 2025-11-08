Foggia-Troia | incidente morto 23enne Nel pomeriggio
Ancora strade sulle sangue del Foggiano: auto si ribalta sulla provinciale, morto 23enne - Dopo il 70enne travolto questa mattina da un trattore sulla strada provinciale 90, ad Ascoli Satriano, si conta un'altra vittima per un incidente avvenuto nell ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Auto va fuori strada e si ribalta, morto un 23enne - Un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale sulla Provinciale 115 che collega Foggia a Troia. Riporta rainews.it
Tragico incidente in Puglia, l'auto si ribalta e finisce contro un muro: muore un giovane - La vittima è Vincenzo Coppolella, di 23 anni, da circa un anno dipendente dell'istituto poligrafico di Foggia. Come scrive quotidianodipuglia.it