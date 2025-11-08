Flick su Yamal | Chiedo alla nazionale spagnola di prendersene cura

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida al Celta Vigo valida per la giornata di campionato di questo weekend. Tra i tanti argomenti, il tecnico si è focalizzato su Lamine Yamal e sul suo utilizzo nella nazionale spagnola (la settimana prossima sarà pausa nazionali, l’ultima prima di marzo ndr). Di seguito quanto dichiarato. Flick: «Spero che in nazionale trattino bene Yamal». Sul Celta «In questo momento il Celta è in buona forma. In una situazione migliore della nostra. Hanno vinto quattro partite. Ma è una questione di mentalità, e ne abbiamo parlato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Flick su Yamal: «Chiedo alla nazionale spagnola di prendersene cura»

