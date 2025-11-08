Firenze turista violentata in centro | l’allarme dato da un passante Fermati due uomini

Una turista panamense di 35 anni è stata violentata in centro a Firenze. L’aggressione, secondo una prima ricostruzione della polizia, è avvenuta nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre in pieno centro, nella piccola piazza San Pancrazio, poco distante dalla stazione di Santa Maria Novella. La donna, secondo il suo racconto, dopo aver passato una serata di divertimento in alcuni locali della città, è stata avvicinata nella centralissima via Tornabuoni dai due sconosciuti che l’hanno poi aggredita ed abusata all’interno di un veicolo. La prima segnalazione è stata lanciata da un passante dopo aver udito le urla della giovane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Firenze, turista violentata in centro: l’allarme dato da un passante. Fermati due uomini

