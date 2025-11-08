Firenze turista aggredita e violentata vicino alla stazione | due sospetti identificati

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nella notte tra venerdì e sabato. Una turista di 35 anni è stata aggredita e violentata nel centro di Firenze, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre. Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero già state identificate dalle forze dell’ordine. La donna, la cui identità non è stata resa nota, sarebbe stata avvicinata da due uomini intorno alle quattro del mattino, mentre si trovava in piazza San Pancrazio, a pochi passi dalla stazione. Gli aggressori l’avrebbero poi costretta a salire in un’auto, dove si sarebbe consumata la violenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Firenze, turista aggredita e violentata vicino alla stazione: due sospetti identificati

