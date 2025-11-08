Firenze operai occupano boutique in centro | Niente diritti niente consegne

Firenze, 8 novembre 2025 – “Niente diritti, niente consegne”, “Il posto di lavoro non si tocca", “Non siamo usa e getta”. Sono alcuni degli slogan comparsi sui cartelli esposti durante il blitz degli operai della ditta L’Alba di Montemurlo nella boutique di Patrizia Pepe in piazza Duomo a Firenze. L’obiettivo del blitz, nel corso del quale il negozio è stato temporaneamente occupato dagli operai, quello di chiedere al brand di partecipare al tavolo aperto alla Provincia di Prato, a cui hanno aderito altri committenti, per assicurare il pagamento degli stipendi e la continuità occupazionale per i 18 operai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

