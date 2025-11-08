Firenze | chiuso minimarket in area Unesco Non aveva i requisiti per vendere alcolici

Firenzepost.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuso un minimarket nel centro storico di Firenze. il provvedimento, eseguito dalla polizia municipale, arriva, spiegano da Palazzo Vecchio, a seguito di una serie di violazioni da parte del gestore. Era arrivata una prima sospensione di due giorni poiché sorpreso a vendere alcolici dopo le 21 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: chiuso minimarket in area Unesco. Non aveva i requisiti per vendere alcolici

