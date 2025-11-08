Finals l' altra Italia sogna nel doppio | tocca di nuovo a Bolelli e Vavassori

Per il secondo anno consecutivo la coppia azzurra strappa il pass per Torino: "Obiettivo raggiunto, siamo felici di essere qui e di giocare in casa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Finals, l'altra Italia sogna nel doppio: tocca (di nuovo) a Bolelli e Vavassori

Altre letture consigliate

Non dare mai nulla per scontato quando dall’altra parte ti aspetta Nole. Se sarà una vittoria per il nostro connazionale TORINO è lì che l’aspetta perché ritornerà n. 8 della classifica mondiale e Aliassime dovrà dire ciao all’ ATP FINALS. - facebook.com Vai su Facebook

Finals, l'altra Italia sogna nel doppio: tocca (di nuovo) a Bolelli e Vavassori - Per il secondo anno consecutivo la coppia azzurra strappa il pass per Torino: "Obiettivo raggiunto, siamo felici di essere qui e di giocare in casa" ... Riporta msn.com

Atp Finals, Sinner e gli altri tennisti italiani che hanno partecipato - Inizia qui la storia dell'Italia nelle Atp Finals, allora conosciute come il "Masters". Segnala sport.sky.it

Torino sogna due italiani alle Finals: dopo Sinner anche Musetti vicino all'obiettivo - Mai prima d'ora due italiani si sono qualificati per il Torneo dei maestri nello stesso anno. Si legge su rainews.it