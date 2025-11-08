Ferzan Ozpetek | Quando a cena Veronesi mi convinse che il cancro si può battere

Oggi è la Giornata dell’Airc. Il regista e il suo impegno per la ricerca: “Un tumore mi ha portato via un fratello, Ma avere paura non serve, la malattia va presa in giro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

