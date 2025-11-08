Ferzan Ozpetek | Quando a cena Veronesi mi convinse che il cancro si può battere
Oggi è la Giornata dell’Airc. Il regista e il suo impegno per la ricerca: “Un tumore mi ha portato via un fratello, Ma avere paura non serve, la malattia va presa in giro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Domenica In, da Arisa a Ferzan Ozpetek: tutti gli ospiti di oggi 2 novembre Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Ferzan Ozpetek ospite a Domenica In: «Con 'Diamanti' finalmente mi riconoscono ovunque. Il film mi ha permesso di guardarmi dentro» VIDEO - il suo incontro con Umberto Veronesi, venticinque anni fa: «Ho conosciuto Veronesi grazie a un’amica malata di tumore al seno in fase avanzata. Segnala ilgazzettino.it
Ferzan Özpetek a “Domenica In”: «Mi sento sempre fuori posto, ma la vita sa sorprenderti» - Il regista si confida con Mara Venier: il sentirsi “fuori posto”, l’amicizia che ispirò Allacciate le cinture e l’impegno per la ricerca AIRC ... Segnala iodonna.it
Ozpetek omaggia l''universo femminile - Ferzan Ozpetek rende con grazia un grande omaggio all’universo femminile con un film in cui gli uomini diventano del tutto accessori. Secondo mymovies.it