Ferraracade ultraleggero | morto pilota

15.32 Un aereo ultraleggero è precipitato ad Aguscello, frazione di Ferrara. Il pilota, unica persona a bordo, è morto sul colpo. Il velivolo, da poco decollato dal piccolo aeroporto di Prati Vecchi, si è schiantato in un terreno agricolo prendendo fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Ferrara e le forze dell'ordine che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

