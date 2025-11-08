Ferrara precipita ultraleggero poco dopo la partenza | a bordo solo il pilota morto sul colpo

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista. Secondo Il Resto del Carlino, la Procura di Ferrara sarebbe intenzionata ad aprire un fascicolo al fine di fare chiarezza sul caso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ferrara, precipita ultraleggero poco dopo la partenza: a bordo solo il pilota, morto sul colpo

