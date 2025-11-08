Famiglia intossicata dal monossido di carbonio per un malfunzionamento della stufa a pellet | 5 in ospedale

Fanpage.it | 8 nov 2025

Una famiglia di Guidizzolo (Mantova) è finita in ospedale nella notte per un'intossicazione da monossido di carbonio. Secondo i carabinieri, il gas sarebbe stato sprigionato dalla stufa a pellet rimasta in funzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

