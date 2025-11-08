Lando Norris su McLaren ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile di Formula. Dietro al leader del mondiale, secondo posto per Kimi Antonelli e terzo per George Russel con le Mercedes. Ha chiuso quarto Max Verstappen con la Red Bull, mentre per le Ferrari c'è il quinto posto di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton. La sprint è stata interrotta con bandiera rossa al giro 7, di 24, per. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - F1, Sprint del Brasile: trionfa Norris su McLaren, Antonelli secondo