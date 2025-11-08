F1 Sprint del Brasile | trionfa Norris su McLaren Antonelli secondo
Lando Norris su McLaren ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile di Formula. Dietro al leader del mondiale, secondo posto per Kimi Antonelli e terzo per George Russel con le Mercedes. Ha chiuso quarto Max Verstappen con la Red Bull, mentre per le Ferrari c'è il quinto posto di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton. La sprint è stata interrotta con bandiera rossa al giro 7, di 24, per. 🔗 Leggi su Feedpress.me
