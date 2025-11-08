F1 Piastri a muro nella sprint race in Brasile Ferrari attardate
- Articolo in aggiornamento - La lotta a tre per il titolo piloti di Formula 1 subisce uno scossone che potrebbe essere decisivo ancora prima del Gran Premio del Brasile di domenica. Dopo pochi giri dal via della sprint race, infatti, il leader della classifica piloti Oscar Piastri è finito nelle barriere, danneggiando in maniera severa la sua McLaren. Visti i tanti detriti in pista, la sprint race che offre in palio otto punti molto pesanti nella corsa al titolo è stata sospesa ma la situazione per l’australiano potrebbe peggiorare ulteriormente, considerato come sia proprio il suo compagno di scuderia Lando Norris a guidare il gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
