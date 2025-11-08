F1 Oscar Piastri si ritira dalla Sprint di Interlagos | il video dell’incidente
Il sabato di Interlagos si apre con un clamoroso colpo di scena per il Mondiale 2025 di Formula Uno. Oscar Piastri si è reso protagonista infatti di un incidente nel corso del settimo giro della Sprint del Gran Premio del Brasile, valevole come ventunesimo e quartultimo round della stagione, perdendo la possibilità di raccogliere punti preziosi nella volata finale per il titolo. L’australiano della McLaren occupava la terza posizione e stava cercando di mettere sotto pressione la Mercedes di Kimi Antonelli per provare a limitare i danni nel confronto diretto con Lando Norris in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it
