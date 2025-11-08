F1 Lando Norris | Che vittoria! Kimi Antonelli mi ha pressato fino all’ultimo metro

Lando Norris non può che sorridere dopo aver centrato il successo nella Sprint Race del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Interlagos abbiamo assistito ad una gara su distanza ridotta dalle grandi emozioni. Non solo, abbiamo visto anche una bandiera rossa che ha sospeso tutto dopo 8 dei 24 giri previsti perchè, dopo la “S” Senna erano andati a muro Oscar Piastri, Franco Colapinto e Nico Hulkenberg. Per il pilota inglese vittoria pesante come il +9 in classifica sul suo compagno di scuderia australiano. La gara è andata, come detto, a Lando Norris che ha preceduto per 845 millesimi un coriaceo Andrea Kimi Antonelli, mentre completa il podio George Russell a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

