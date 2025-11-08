F1 in Brasile allungo mondiale Piastri out vince Norris davanti ad Antonelli Leclerc 5°

La lotta a tre per il titolo piloti di Formula 1 subisce uno scossone che potrebbe essere decisivo ancora prima del Gran Premio del Brasile di domenica. Dopo pochi giri dal via della sprint race, infatti, il secondo nella classifica piloti Oscar Piastri è finito nelle barriere, danneggiando in maniera severa la sua McLaren. Visti i tanti detriti in pista, la sprint race che offre in palio otto punti molto pesanti nella corsa al titolo riprende dopo la sospensione e la situazione per l’australiano peggiora ulteriormente, considerato che a vincere la sprint race è il suo compagno di scuderia Lando Norris. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

