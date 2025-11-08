F1 in Brasile allungo mondiale Piastri out vince Norris davanti ad Antonelli Leclerc 5°
La lotta a tre per il titolo piloti di Formula 1 subisce uno scossone che potrebbe essere decisivo ancora prima del Gran Premio del Brasile di domenica. Dopo pochi giri dal via della sprint race, infatti, il secondo nella classifica piloti Oscar Piastri è finito nelle barriere, danneggiando in maniera severa la sua McLaren. Visti i tanti detriti in pista, la sprint race che offre in palio otto punti molto pesanti nella corsa al titolo riprende dopo la sospensione e la situazione per l’australiano peggiora ulteriormente, considerato che a vincere la sprint race è il suo compagno di scuderia Lando Norris. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il vertice COP30 sta per aprirsi in Brasile e uno dei temi principali sarà quello delle energie rinnovabili. Durante i lavori preparatori sono emersi dati... - facebook.com Vai su Facebook
Formula Uno, Norris domina la Sprint! Piastri esce subito, è allungo Mondiale. Antonelli secondo - Il leader della classifica Mondiale Lando Norris allunga sul compagno di squadra. Riporta sportface.it
F1 GP Brasile 2025, Sprint Race: Piastri a muro, che errore! Bandiera rossa, Norris 1° – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara sprint del GP Brasile F1, LIVE dalle 14. Secondo formulapassion.it
F1, Sprint del Brasile: trionfa Norris su McLaren, Antonelli secondo - Lando Norris su McLaren ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile di Formula . Lo riporta gazzettadelsud.it