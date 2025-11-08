F1 George Russell | Buon risultato ma dobbiamo ripeterci adesso per le qualifiche

George Russell ha strappato la terza posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il tracciato di Interlagos. Giornata cominciata al meglio per la Mercedes che vanta in top 3 anche Andrea Kimi Antonelli, oggi secondo. Nello specifico il britannico ha raccolto un gap di +2.318 rispetto a Lando Norris, trionfatore di giornata davanti appunto alla vettura del giovanissimo pilota italiano, il quale ha racimolato invece uno scarto di +0.845. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato brevemente quanto fatto: “ Kimi ha fatto un grande lavoro mettendo tanta pressione A Lando – ha detto Russell – Secondo e terzo è un grande risultato, ma dobbiamo ripeterci in qualifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Buon risultato, ma dobbiamo ripeterci adesso per le qualifiche”

Argomenti simili trattati di recente

George Russell rinnova con Mercedes ?: fiducia totale in Toto Wolff e obiettivo chiaro, riportare le Frecce d’Argento al vertice. - facebook.com Vai su Facebook

LAP 4/19 Max Verstappen retains his lead out front with George Russell and Carlos Sainz now making up the top three! We're still behind the Safety Car currently ? #F1Sprint #USGP - X Vai su X

F1 | GP San Paolo 2025, FP/Sprint Qualifying, Russell: “Abbiamo avuto un buon passo per tutta la qualifica” - Abbiamo avuto un buon passo per tutta la Qualifica e il bilanciamento della vettura era buono. Da p300.it

F1, George Russell: “Ottimo lavoro, dobbiamo fare punti per la classifica costruttori” - Si è conclusa con la pole position di Lando Norris la Sprint Qualifying valida per il Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale ... Segnala oasport.it

Russell si gode la Mercedes seconda forza: “Risultato incoraggiante in ottica Costruttori” - L'inglese scatterà dalla quarta posizione nella Sprint di oggi e punta a confermarsi anche per il resto del weekend ... formulapassion.it scrive