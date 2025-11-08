F1 Brasile Norris vince e Piastri finisce a muro | la Sprint cambia la lotta per il Mondiale | L’ordine d’arrivo e la nuova classifica

La gara Sprint del Gp del Brasile potrebbe aver indirizzato definitivamente il Mondiale, a favore di Lando Norris. Il britannico della McLaren vince la corsa del sabato sulla pista viscida di Interlagos, mentre il suo compagna di squadra Oscar Piastri finisce a muro. Un +12 che scava un solco importante in classifica, anche perché nel frattempo Max Verstappen è solo quarto dietro alle due Mercedes: secondo un ottimo Kimi Antonelli davanti a George Russell. Più indietro le Ferrari: Charles Leclerc riesce a superare Fernando Alonso e chiude quinto davanti all’Aston Martin e a Lewis Hamilton. A breve l’articolo completo L’ordine di arrivo della Sprint del Brasile 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - F1 Brasile, Norris vince e Piastri finisce a muro: la Sprint cambia la lotta per il Mondiale | L’ordine d’arrivo e la nuova classifica

Argomenti simili trattati di recente

#Juorno #Norris in #pole nella sprint del #GP del #Brasile: #McLaren davanti a tutti, sorpresa #Antonelli - X Vai su X

Norris si prende la pole per la Sprint del Brasile. Flop Ferrari: Hamilton eliminato - facebook.com Vai su Facebook

F1 oggi Gp Brasile, a che ora in diretta la Sprint con Norris in pole e le qualifiche (Sky, Now e TV8) - Quartultima tappa del Mondiale, il 21esimo appuntamento della stagione si corre a Interlagos con formato Sprint ... Da today.it

F1, GP del Brasile, Norris in pole per la Sprint Race. Male le Ferrari - Dietro il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, Verstappen solo sesto sul circuito di Interlagos. Scrive msn.com

F1 Gp Brasile, oggi prove libere e qualifiche Sprint: gli orari e dove vederle in diretta (Sky e Now) - A quattro gare dalla fine Norris ha un punto di vantaggio su Piastri e 36 su Verstappen, Ferrari a +1 sulla Me ... Da today.it