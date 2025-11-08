F1 Andrea Kimi Antonelli | Gara divertente in qualifica puntiamo allo stesso risultato di ieri
Si è conclusa con la vittoria di Lando Norris la Sprint Race del Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico, partito dalla pole position, ha amministrato la sua gara, difendendosi nel finale dalla pressione di Andrea Kimi Antonelli. Vittoria preziosa per Norris che porta a casa punti importanti in ottica Mondiale. Secondo posto proprio per un ottimo Andrea Kimi Antonelli (+0.8) che dopo la qualifica di ieri, conferma la piazza d’onore. Completa il podio della gara corta l’altra Mercedes guidata da George Russell (+2.3). La sorpresa della gara Sprint è stato l’errore di Oscar Piastri che ha perso il controllo della sua McLaren andando ad impattare contro le barriere. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Il weekend in Brasile inizia così Ph. Andrea Kimi Antonelli su Instagram © - facebook.com Vai su Facebook
F1: Norris vince la Sprint in Brasile, Kimi Antonelli secondo. Flop Piastri: ritiro - Il pilota McLaren allunga a +9 sul compagno di squadra Oscar Piastri, che partito terzo, si ritira nei primi ... Scrive altarimini.it
Norris vince la sprint in Brasile davanti ad Antonelli, Piastri va a muro. Leclerc 5° e Hamilton 7° - F1 GP Brasile, i risultati e l'ordine d'arrivo della sprint race sul circuito di San Paolo. Lo riporta italpress.com
F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho fatto un grande sessione, ora la testa va a domani” - Si sono da poco concluse le qualifiche valide per la Sprint Race del Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Si legge su oasport.it