F1 Andrea Kimi Antonelli | Gara divertente in qualifica puntiamo allo stesso risultato di ieri

Si è conclusa con la vittoria di Lando Norris la Sprint Race del Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico, partito dalla pole position, ha amministrato la sua gara, difendendosi nel finale dalla pressione di Andrea Kimi Antonelli. Vittoria preziosa per Norris che porta a casa punti importanti in ottica Mondiale. Secondo posto proprio per un ottimo Andrea Kimi Antonelli (+0.8) che dopo la qualifica di ieri, conferma la piazza d'onore. Completa il podio della gara corta l'altra Mercedes guidata da George Russell (+2.3). La sorpresa della gara Sprint è stato l'errore di Oscar Piastri che ha perso il controllo della sua McLaren andando ad impattare contro le barriere.

