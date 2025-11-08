Evento a Città della Scienza venerdì 14 novembre per festeggiare i 15 anni di Il mondo ai piccoli

Conferenza stampa di presentazione: Venerdì 7 novembre, ore 10,30 – Ordine Giornalisti della Campania – via Partenope 5, Napoli. Cerimonia di premiazione: Venerdì 14 novembre – ore 19,30 – Città della Scienza, Sala Archimede – Via Coroglio 57D, Napoli. Istruzione, cultura, attenzione ai bambini e al sociale: nasce il Premio Minerva, iniziativa lanciata in occasione dei 15 anni di attività dell’asilo nido autorizzato e scuola dell’infanzia paritaria “ Il mondo ai piccoli ” e che vuole celebrare il merito, l’impegno, la dedizione e l’eccellenza rivolta ai più piccoli, promuovendo il valore e ispirando il futuro con un percorso di crescita ed emozioni. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Evento a Città della Scienza venerdì 14 novembre per festeggiare i 15 anni di “Il mondo ai piccoli”

Argomenti simili trattati di recente

Arte e Scienza si abbracciano a Città della Scienza! Un salto nell’arte del Seicento, tra luci, ombre, colori brillanti e composizioni dinamiche per raccontare miti e storie antiche. Avete mai pensato a cosa succede quando l'estro del Barocco incontra la precisi - facebook.com Vai su Facebook

Al via la la Settimana della Scienza e la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici nel cuore di Roma - Frascati Scienza celebra vent’anni di scienza, passione e curiosità con l’edizione 2025 della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici – LEAF, acronimo di “heaL thE plAnet’s Future”. romatoday.it scrive