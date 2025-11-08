Espansione dell’universo | un nuovo studio indica un rallentamento non un’accelerazione
Secondo gli astronomi della Yonsei University, in Corea del Sud, l’espansione dell’universo, finora ritenuta in accelerazione, sarebbe invece già in fase di rallentamento, mettendo in discussione il modello cosmologico Lambda-CDM e aprendo nuovi scenari sull’energia oscura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Avete presente l’espansione accelerata dell’universo? Quella sostenuta dall’energia oscura? Ebbene, uno studio uscito ieri su Mnras sostiene invece che l’espansione stia rallentando. Da almeno un miliardo di anni. - X Vai su X
Espansione del cosmo ad andamento lento - Il cosmo si espande, e gli astrofisici ritengono che la sua sia un’espansione accelerata, sempre più veloce. Segnala media.inaf.it
L'espansione dell'universo sta rallentando: scoperta cambia tutto - Nuove ricerche sulle supernove di tipo Ia mettono in discussione l'idea che il cosmo si stia espandendo sempre più velocemente. Riporta tech.everyeye.it