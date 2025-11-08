Espansione dell’universo | un nuovo studio indica un rallentamento non un’accelerazione

Fanpage.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli astronomi della Yonsei University, in Corea del Sud, l’espansione delluniverso, finora ritenuta in accelerazione, sarebbe invece già in fase di rallentamento, mettendo in discussione il modello cosmologico Lambda-CDM e aprendo nuovi scenari sull’energia oscura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

