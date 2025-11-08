Esame Inter per la Roma Primavera Guidi | Squadra ricca di talento

Una serie ancora attiva di 5 vittorie consecutive (con 9 gol fatti e 0 subiti) ed un primo posto in solitaria da difendere. Questo lo scenario per la Roma Primavera alla vigilia dell'esame Inter, in arrivo domani alle 13:00 al Tre Fontane. A parlare ai canali ufficiali del club mister Federico Guidi: "Pur non riuscendo a fare una delle migliori prestazioni siamo riusciti a portare a casa una vittoria sudando e lottano tutti insieme nell'ultimo match (0-1 sul campo del Bologna, ndr). Anche questo tipo di partite rappresentano motivo di crescita, ottenere il risultato nonostante una prestazione tecnica non eccezionale è un passo importante nel percorso della squadra".

