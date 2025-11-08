Esame della patente | guide certificate e costi cosa cambia davvero

Paolo Colangelo, presidente delle autoscuole Confarca: "Non è vero che la spesa aumenterà di 200 euro, ecco di quanto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esame della patente: guide certificate e costi, cosa cambia davvero

News recenti che potrebbero piacerti

Riusciresti a passare di nuovo l’esame della patente? #patenteb #brumpatenti - facebook.com Vai su Facebook

In arrivo il nuovo esame di guida - Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato la volont? di riformare l’esame per la patente di guida, con l’obiettivo di renderlo più moderno, ... Riporta ilroma.net

Ma è vero che prendere la patente costerà 120 euro in più? Parla l'istruttore di guida: 'Non è così (al momento)' - A pesare maggiormente potrebbero essere le guide obbligatorie, che per il nuovo Codice della Strada passano da 6 a 10 ... Scrive skuola.net

Patente di guida, aumentati i costi dal 1° novembre - Dopo un nuovo decreto legge riguardante alcune modifiche del Codice della Strada, aumentano i costi per prendere la patente di guida. Secondo tecnoandroid.it