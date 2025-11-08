Enzo Paolo Turchi e l' infanzia difficile a Napoli | Mia madre era fuori di testa Mio padre l' ho visto solo tre volte A 8 anni per mangiare facevo le pulizie in una bisca

Enzo Paolo Turchi si racconta in un'intervista a tutto tondo, tra l'infanzia difficile in una famiglia problematica e la carriera di ballerino al fianco di Raffaella Carrà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Enzo Paolo Turchi e l'infanzia difficile a Napoli: «Mia madre era fuori di testa. Mio padre l'ho visto solo tre volte. A 8 anni per mangiare facevo le pulizie in una bisca»

Leggi anche questi approfondimenti

Enzo Paolo Turchi: «A Ballando con le stelle non c'è danza. La giuria? Sono opinionisti perché spesso incompetenti» - X Vai su X

Premio Arte in Danza al Teatro Siani. Domani a Cava de Tirreni Enzo Paolo Turchi #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

“Ballando con le Stelle non è danza. La giuria? Opinionisti incompetenti”: l’affondo di Enzo Paolo Turchi - Il coreografo 75enne si sfoga in un'intervista al Corriere della Sera ricordando anche il suo rapporto con Raffaella Carrà ... ilfattoquotidiano.it scrive

Enzo Paolo Turchi stronca Ballando e confessa: “Sogno di fare il giudice ad Amici” - Enzo Paolo Turchi si esprime su Ballando con le Stelle e Amici e non ha dubbi: il suo sogno è fare il giudice del talent show di Maria De Filippi. Segnala dilei.it

Enzo Paolo Turchi: «Sono nato nei Quartieri Spagnoli: la danza è salvifica e mi ha cambiato la vita» - A rispondere è Carmen Russo: «È un attimo impegnato, richiami tra dieci minuti». Da msn.com