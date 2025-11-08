Enrica Mormile chi è la moglie di Peppe Vessicchio

Peppe Vessicchio, tra i direttori d’orchestra più amati e conosciuti d’Italia, si è spento a 69 anni a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Al suo fianco, la moglie Enrica Mormile, con cui è sposato dal lontano 1989. Discreta e riservata, la donna lo aveva sempre sostenuto nel suo percorso professionale, iniziato a Napoli quando entrambi erano ancora giovanissimi. La coppia ha avuto anche una figlia, Alessia, che ha reso Peppe ed Enrica nonni delle piccole Teresa, Alice e Caterina. (Articolo in aggiornamento). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Enrica Mormile, chi è la moglie di Peppe Vessicchio

