Ennesimo colpo in Cilento | è la volta di Santa Maria di Castellabate svaligiata una abitazione
Ladri a Santa Maria di Castellabate, ieri sera, nei pressi di piazza Matarazzo: dopo aver disattivato la videosorveglianza, i malviventi hanno ripulito un'abitazione, rubando denaro e preziosi. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire agli autori del colpo. Sale la tensione tra i residenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
