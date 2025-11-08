Ennesimo colpo in Cilento | è la volta di Santa Maria di Castellabate svaligiata una abitazione

Salernotoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ladri a Santa Maria di Castellabate, ieri sera, nei pressi di piazza Matarazzo: dopo aver disattivato la videosorveglianza, i malviventi hanno ripulito un'abitazione, rubando denaro e preziosi. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire agli autori del colpo. Sale la tensione tra i residenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it



