Emergenza droga dipendenze nuove e vecchie | L’intreccio è pericoloso
Roma, 8 novembre 2025 – “Insieme si può”. Di fronte all’emergere di nuove dipendenze, dalle droghe alle tecnologie, le istituzioni sono chiamate a fornire una risposta più ampia e coordinata. È il messaggio che arriva dalla VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, in corso ieri e oggi al Centro Congressi Auditorium della Tecnica di Roma. Un confronto tra rappresentanti del governo, delle Regioni, del mondo scientifico e del privato sociale che, in formato esteso, non si faceva dal 2009 nonostante per legge sia prevista una periodicità triennale. GERMOGLI PH 28-03-07 RAGAZZO GIOVANE CHE UTILIZZA CANNABIS HASHISH DROGHE LEGGERE MARIJUANA PROBLEMI ESISTENZIALI “La tragedia delle dipendenze, la tragedia delle vite distrutte dalla droga, della perversa presenza e opera della criminalità organizzata, richiede un impegno corale”, ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
