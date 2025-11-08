Emergenza ambientale in via Santa Maria a Cubito | Gioventù Nazionale Giugliano chiede interventi immediati

Gioventù Nazionale Giugliano intende segnalare alle autorità competenti e all’opinione pubblica una situazione di grave degrado ambientale e sanitario che interessa via Santa Maria a Cubito, nelle immediate vicinanze del mercato ortofrutticolo cittadino. Nell’area è presente una discarica abusiva di notevoli dimensioni, che si estende fino all’ingresso del mercato, caratterizzata dall’abbandono incontrollato di rifiuti di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Emergenza ambientale in via Santa Maria a Cubito: Gioventù Nazionale Giugliano chiede interventi immediati

