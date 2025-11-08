Embrioni scambiati sei indagati Ausl chiude centro di procreazione | ecco perché

Ferrara, 8 novembre 2025 – L’Usl di Ferrara sospende temporaneamente l’attività del Centro di procreazione medicalmente assistita (Pma). Procedono le indagini della Procura di Ferrara sulla vicenda emersa nell’ospedale del Delta di Lagosanto. Tra i reati più gravi ipotizzati, un embrione impiantato in una donna, procurandone un aborto, il tutto avvenuto a sua insaputa. False attestazioni nelle cartelle cliniche e mancato rispetto delle linee guida nel fascicolo della Procura. Sei indagati: l’indagine scaturita da un’ispezione . Sono indagate sei persone. Si tratta del responsabile dell’unità operativa; dell’ex responsabile del laboratorio; della responsabile attuale; la manager della qualità ed embriologa e due biotecnologi che hanno lavorato nella struttura fino a luglio scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Embrioni scambiati, sei indagati. Ausl chiude centro di procreazione: ecco perché

