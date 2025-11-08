Elon Musk è il primo uomo da mille miliardi di dollari

Gli azionisti di Tesla hanno approvato un piano di compensi da mille miliardi di dollari in azioni per Elon Musk. È la cifra più alta mai riconosciuta ad un amministratore . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Elon Musk è il primo uomo da mille miliardi di dollari

Leggi anche questi approfondimenti

Cosa si può comprare con mille miliardi di dollari? A tanto ammonta il maxi-compenso approvato da #Tesla per l’amministratore delegato dell’azienda, #ElonMusk. #Tg1 Giuseppe Rizzo - facebook.com Vai su Facebook

È ufficiale: Elon Musk è sulla buona strada per diventare il primo trilionario al mondo. Leggi l'articolo completo online al link fortuneita.com/2025/11/07/ok-… - X Vai su X

Ok al compenso da mille miliardi per Elon Musk, ora può diventare il primo trilionario - Giovedì pomeriggio, gli azionisti di Tesla hanno approvato un nuovo piano di compensi che potrebbe garantire a ... Scrive fortuneita.com

Tesla approva il piano da 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk - Gli azionisti danno il via libera al pacchetto di compensi che potrebbe rendere Musk il primo trilionario al mondo. Scrive msn.com

Elon Musk, lo “stipendio del secolo” e il mito dell'incentivo infinito - Con un piano da mille miliardi di dollari, Elon Musk si lega a Tesla per dieci anni e punta a trasformarla in un colosso dell’intelligenza artificiale e della robotica. Come scrive ilfoglio.it