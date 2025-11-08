Elon Musk è il primo uomo da mille miliardi di dollari

Cms.ilmanifesto.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azionisti di Tesla hanno approvato un piano di compensi da mille miliardi di dollari in azioni per Elon Musk. È la cifra più alta mai riconosciuta ad un amministratore . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

elon musk 232 il primo uomo da mille miliardi di dollari

© Cms.ilmanifesto.it - Elon Musk è il primo uomo da mille miliardi di dollari

