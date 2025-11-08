Elezioni regionali Il viceministro Cirielli lancia la volata a Scala | Merita sta facendo una grandiosa campagna elettorale
Giornata intensa, quella di ieri (7 novembre), per Errico Scala, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia. Il viceministro agli Affari Esteri e candidato presidente della Regione Campania, Edmondo Cirielli, è tornato a San Tammaro per sostenere con forza la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Telesveva. . Elezioni regionali, Ruggiero Mennea: "Io candidato senza padroni. Sul welfare proseguire il lavoro innovativo della Puglia" #trinitapoli #politica #elezioni #regionali #mennea - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Cirielli crede alla rimonta su Fico che guarda già al post elezioni - Campania al voto, Cirielli annuncia la rimonta nei sondaggi e attacca Pd e Fico. Lo riporta internapoli.it
Regionali in Campania, sette punti tra Fico e Cirielli: decisiva la partita delle liste - Se le partite in Veneto e Puglia risultano praticamente già decise, quella in Campania potrebbe riservare, se non sorprese, aspetti inattesi. Secondo ilmattino.it
Regionali Campania, Cirielli apre agli avvocati: «Fondi per le professioni». In arrivo i leader nazionali - Tre strutture bloccate ma l’idea principale porta a Fuorigrotta e in particolare al ... Secondo ilmattino.it