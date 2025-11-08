Elezioni regionali Il viceministro Cirielli lancia la volata a Scala | Merita sta facendo una grandiosa campagna elettorale

Casertanews.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata intensa, quella di ieri (7 novembre), per Errico Scala, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia. Il viceministro agli Affari Esteri e candidato presidente della Regione Campania, Edmondo Cirielli, è tornato a San Tammaro per sostenere con forza la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

elezioni regionali viceministro cirielliRegionali, Cirielli crede alla rimonta su Fico che guarda già al post elezioni - Campania al voto, Cirielli annuncia la rimonta nei sondaggi e attacca Pd e Fico. Lo riporta internapoli.it

elezioni regionali viceministro cirielliRegionali in Campania, sette punti tra Fico e Cirielli: decisiva la partita delle liste - Se le partite in Veneto e Puglia risultano praticamente già decise, quella in Campania potrebbe riservare, se non sorprese, aspetti inattesi. Secondo ilmattino.it

elezioni regionali viceministro cirielliRegionali Campania, Cirielli apre agli avvocati: «Fondi per le professioni». In arrivo i leader nazionali - Tre strutture bloccate ma l’idea principale porta a Fuorigrotta e in particolare al ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Viceministro Cirielli