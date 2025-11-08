È morto Peppe Vessicchio il maestro simbolo della musica italiana e del Festival di Sanremo

È morto a 69 anni il direttore d’orchestra e arrangiatore Peppe Vessicchio, volto iconico del Festival di Sanremo, di Amici, e amatissimo protagonista della musica italiana, ha collaborato con i più grandi. È morto all’età di 69 anni Giuseppe “Peppe” Vessicchio, celebre direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore e volto televisivo tra i più amati dal pubblico italiano. Il maestro si è spento nel pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato per una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. La notizia è stata confermata dal bollettino ufficiale dell’azienda ospedaliera: « Il Maestro Giuseppe Vessicchio è deceduto oggi in rianimazione a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

