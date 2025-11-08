È morto Peppe Vessicchio il maestro simbolo della musica italiana e del Festival di Sanremo
È morto a 69 anni il direttore d’orchestra e arrangiatore Peppe Vessicchio, volto iconico del Festival di Sanremo, di Amici, e amatissimo protagonista della musica italiana, ha collaborato con i più grandi. È morto all’età di 69 anni Giuseppe “Peppe” Vessicchio, celebre direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore e volto televisivo tra i più amati dal pubblico italiano. Il maestro si è spento nel pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato per una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. La notizia è stata confermata dal bollettino ufficiale dell’azienda ospedaliera: « Il Maestro Giuseppe Vessicchio è deceduto oggi in rianimazione a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Contenuti che potrebbero interessarti
Addio al Maestro Peppe Vessicchio Il mondo della musica italiana perde uno dei suoi volti più amati. Peppe Vessicchio è morto a 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma, a causa di una complicazione improvvisa. Per tutti noi resterà il Maestro dell’Aristo - facebook.com Vai su Facebook
Morto Peppe Vessicchio: le cause della morte del direttore d’orchestra - Morto Peppe Vessicchio: le cause della morte del direttore d'orchestra. Riporta tpi.it
È morto Peppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra del Festival di Sanremo - Dal 1990 direttore d’orchestra sul palco dell’Ariston del festival di ... Da ilsecoloxix.it
Morto Peppe Vessicchio, cause decesso: cosa hanno riferito dall’ospedale - Il mondo della musica e quello della televisione piangono la scomparsa del maestro Giuseppe 'Peppe' Vessicchio ... Scrive gossipetv.com