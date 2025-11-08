E’ morto Peppe Vessicchio | il direttore d’orchestra aveva 69 anni

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto oggi, 8 novembre 2025, all’età di 69 anni il maestro Beppe Vessicchio. Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, secondo quanto riportato dall’Adnkronos, si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. “Il Maestro Giuseppe Vessicchio è deceduto oggi in rianimazione all’A.O. San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. La famiglia chiede riserbo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata”, si legge nel bollettino ufficiale dell’ospedale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - E’ morto Peppe Vessicchio: il direttore d’orchestra aveva 69 anni

