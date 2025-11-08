È morto Peppe Vessicchio il direttore d' orchestra aveva 69 anni

Colpito da una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Era ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. I funerali in forma privata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

