È morto Peppe Vessicchio | che malattia aveva il Maestro più amato di Sanremo
Lutto nel mondo della musica italiana: Peppe Vessicchio è morto a 69 anni. Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto amatissimo di Sanremo e della TV, si è spento al San Camillo di Roma nel pomeriggio dell’8 novembre. Secondo quanto comunicato dall’ospedale, il Maestro è deceduto a causa di una polmonite interstiziale, una forma aggressiva di infezione ai polmoni che nel suo caso ha avuto un decorso rapidissimo. La famiglia ha chiesto massimo riserbo, specificando che i funerali si terranno in forma privata. Nato a Napoli nel 1956, Vessicchio è stato uno dei personaggi più iconici del Festival di Sanremo, con quattro vittorie come direttore d’orchestra e collaborazioni con artisti come Gino Paoli, Vecchioni, Ron, Alexia e gli Avion Travel. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Leggi anche questi approfondimenti
Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una po - facebook.com Vai su Facebook
È morto Peppe Vessicchio: che malattia aveva il Maestro più amato di Sanremo - Il celebre direttore d’orchestra di Sanremo è deceduto per una polmonite interstiziale. Riporta donnapop.it
È morto Peppe Vessicchio, aveva 69 anni: il decesso in ospedale “a seguito di una complicazione improvvisa” - È morto a 69 anni Peppe Vessicchio, il celebre direttore d'orchestra era ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma ... Da fanpage.it
Morto Peppe Vessicchio: le cause della morte del direttore d’orchestra - Morto Peppe Vessicchio: le cause della morte del direttore d'orchestra. Secondo tpi.it