Lutto nel mondo della musica italiana: Peppe Vessicchio è morto a 69 anni. Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto amatissimo di Sanremo e della TV, si è spento al San Camillo di Roma nel pomeriggio dell’8 novembre. Secondo quanto comunicato dall’ospedale, il Maestro è deceduto a causa di una polmonite interstiziale, una forma aggressiva di infezione ai polmoni che nel suo caso ha avuto un decorso rapidissimo. La famiglia ha chiesto massimo riserbo, specificando che i funerali si terranno in forma privata. Nato a Napoli nel 1956, Vessicchio è stato uno dei personaggi più iconici del Festival di Sanremo, con quattro vittorie come direttore d’orchestra e collaborazioni con artisti come Gino Paoli, Vecchioni, Ron, Alexia e gli Avion Travel. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - È morto Peppe Vessicchio: che malattia aveva il Maestro più amato di Sanremo