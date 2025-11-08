È morto Peppe Vessicchio aveva 69 anni | il decesso in ospedale a seguito di una complicazione improvvisa

Fanpage.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 69 anni Peppe Vessicchio, il celebre direttore d'orchestra era ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

