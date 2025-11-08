È morto Peppe Vessicchio amato direttore di orchestra del Festival di Sanremo

Lutto nel mondo della musica che tocca tutti gli italiani e in particolar modo la Liguria. All'età di 69 anni è morto il maestro Giuseppe Vessicchio, noto anche come ‘Peppe’. La famiglia ha fatto sapere che i funerali si svolgeranno in forma privata, il direttore d'orchestra era ricoverato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all'età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma. "Il Maestro Giuseppe Vessicchio è de - facebook.com Vai su Facebook

Peppe Vessicchio è morto: l'addio improvviso a 69 anni per una polmonite - Lutto nel mondo della musica e della televisione: Peppe Vessicchio, celebre direttore d'orchestra, è morto oggi a Roma per le complicazioni di una polmonite interstiziale ... Scrive movieplayer.it

È morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana - Leggi su Sky TG24 l'articolo È morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana ... Riporta tg24.sky.it

Addio al maestro Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra è morto a 69 anni - Figura iconica del Festival di Sanremo, si è spento questo pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato per l'improvviso aggravamento di una polmonite interstiziale ... Riporta vanityfair.it