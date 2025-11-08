E’ morto il maestro Peppe Beppe Vessicchio aveva 69 anni

Lutto nel mondo della musica italiana. Si è spento all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, una delle figure più amate e riconoscibili del panorama musicale nazionale. Direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo apprezzato dal grande pubblico, Vessicchio è morto questo pomeriggio all’ ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato in seguito a una complicazione improvvisa. La notizia è stata diffusa dall’ Adnkronos, che cita fonti vicine al musicista. E’ morto Beppe Vessicchio, maestro di infiniti Sanremo: la causa della morte. Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Vessicchio ha costruito una carriera lunga e ricca di successi, diventando un punto di riferimento per generazioni di artisti e spettatori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

