E’ morto il maestro Peppe Beppe Vessicchio aveva 69 anni

Lutto nel mondo della musica italiana. Si è spento all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, una delle figure più amate e riconoscibili del panorama musicale nazionale. Direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo apprezzato dal grande pubblico, Vessicchio è morto questo pomeriggio all’ ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato in seguito a una complicazione improvvisa. La notizia è stata diffusa dall’ Adnkronos, che cita fonti vicine al musicista. E’ morto Beppe Vessicchio, maestro di infiniti Sanremo: la causa della morte. Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Vessicchio ha costruito una carriera lunga e ricca di successi, diventando un punto di riferimento per generazioni di artisti e spettatori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - E’ morto il maestro Peppe (Beppe) Vessicchio, aveva 69 anni

Argomenti simili trattati di recente

Addio al maestro della satira, è morto Giorgio Forattini. Aveva 94 anni, con le sue 14mila vignette ha castigato 50 anni di Italia, trasformando gli esponenti politici di primo piano nelle figure di una grande sceneggiata nazionale. - facebook.com Vai su Facebook

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis #angelovalente #canalis #kickboxing #lutto - X Vai su X

Peppe Vessicchio morto, addio al Maestro: aveva 69 anni. Da Amici a Sanremo: chi era - È morto all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, conosciuto e amato dal pubblico come Beppe. Lo riporta leggo.it

È morto Peppe Vessicchio, addio al mitico direttore d'orchestra - È morto a 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto iconico della musica italiana e del Festival di Sanremo ... corrieredellosport.it scrive

Peppe Vessicchio, morto il celebre direttore d'orchestra: aveva 69 anni, era ricoverato al San Camillo di Roma - Il celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si ... Scrive ilmessaggero.it