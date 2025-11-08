È morto Beppe Vessicchio

Il Maestro Giuseppe Vessicchio è deceduto oggi 8 novembre in rianimazione all'A.O. San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. La famiglia chiede riserbo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.+++ articolo in aggiornamento +++. 🔗 Leggi su Today.it

