È morto Beppe Vessicchio Carlo Conti | Se ne va un’istituzione di Sanremo Da Meloni a Fabio Fazio l’addio al direttore d’orchestra più amato dagli italiani
Beppe Vessicchio si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma all’età di 69 anni in seguito a causa di “complicanze severe e improvvise dovute a una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente “. Era ormai diventato un’icona del nostro tempo e la sua popolarità non si era di certo fermata alla musica. Volto storico di Sanremo, il celebre direttore d’orchestra si era fatto amare da milioni di italiani diventando un volto televisivo. Con il maestro Vessicchio se ne va un altro grande protagonista del festival e della musica italiana”. È il ricordo di Carlo Conti per la scomparsa del maestro Beppe Vessicchio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Lutto nella musica italiana, è morto il maestro Beppe Vessicchio - facebook.com Vai su Facebook
È morto Beppe Vessicchio, aveva 69 anni - X Vai su X
È morto Beppe Vessicchio, addio al direttore d’orchestra simbolo del Festival di Sanremo: “Deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente” - Il celebre maestro si è spento questo pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma dopo una complicazione improvvisa ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Com'è morto Beppe Vessicchio? La malattia che ha strappato alla vita il direttore d'orchestra - Beppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra e volto amatissimo di Sanremo, è morto oggi all’età di 69 anni. Come scrive tag24.it
Morto Beppe Vessicchio, quando il maestro si è raccontato a Niccolò Agliardi a Comodo su TvLoft – L’intervista integrale - Così si raccontava a Comodo, il programma di TvLoft, condotto dall’autore e compositore Niccolò ... ilfattoquotidiano.it scrive