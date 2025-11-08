Beppe Vessicchio si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma all’età di 69 anni in seguito a causa di “complicanze severe e improvvise dovute a una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente “. Era ormai diventato un’icona del nostro tempo e la sua popolarità non si era di certo fermata alla musica. Volto storico di Sanremo, il celebre direttore d’orchestra si era fatto amare da milioni di italiani diventando un volto televisivo. Con il maestro Vessicchio se ne va un altro grande protagonista del festival e della musica italiana”. È il ricordo di Carlo Conti per la scomparsa del maestro Beppe Vessicchio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È morto Beppe Vessicchio, Carlo Conti: "Se ne va un'istituzione di Sanremo". Da Meloni a Fabio Fazio, l'addio al "direttore d'orchestra più amato dagli italiani"