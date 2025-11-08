È morto Beppe Vessicchio addio al direttore d’orchestra simbolo del Festival di Sanremo | Deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente

Direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e volto televisivo tra i più amati dal pubblico. È morto all’età di 69 anni il maestro Beppe Vessicchio, una delle figure più iconiche e riconoscibili del Festival di Sanremo e della musica italiana. Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. La conferma della notizia è arrivata dall’Ospedale San Camillo di Roma in accordo con la famiglia:”Beppe Vessicchio è deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

