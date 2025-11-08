È morto Beppe Vessicchio addio al direttore d’orchestra simbolo del Festival di Sanremo | Deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente

Ilfattoquotidiano.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e volto televisivo tra i più amati dal pubblico. È morto all’età di 69 anni il maestro Beppe Vessicchio, una delle figure più iconiche e riconoscibili del Festival di Sanremo e della musica italiana. Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. La conferma della notizia è arrivata dall’Ospedale San Camillo di Roma in accordo con la famiglia:”Beppe Vessicchio è deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

200 morto beppe vessicchio addio al direttore d8217orchestra simbolo del festival di sanremo deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Beppe Vessicchio, addio al direttore d’orchestra simbolo del Festival di Sanremo: “Deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente”

Leggi anche questi approfondimenti

200 morto beppe vessicchioMorto Beppe Vessicchio, le dichiarazioni all'ultimo Sanremo: «Direttore artistico? Non credo di averne capacità» - INTERVISTA DEL GIORNO 11 MARZO 2025 Dopo la morte del maestro Beppe Vessicchio, riproponiamo una sua intervista in occasione dell'ultimo festival di Sanremo. Secondo ilmattino.it

200 morto beppe vessicchioMorto Beppe Vessicchio. Addio all'amato direttore d'orchestra: aveva 69 anni - L'amato direttore d'orchestra è scomparso oggi all'età di 69 anni. Lo riporta ilgiornale.it

200 morto beppe vessicchio&#200; morto il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio all’età di 69 anni - Era ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Si legge su editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Beppe Vessicchio