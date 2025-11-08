È la sua mini-me Giulia De Lellis e Tony Effe un mese con la figlia Priscilla | le nuove foto

Un mese d’amore, di notti insonni e di felicità pura. È così che Giulia De Lellis e Tony Effe stanno vivendo la loro nuova vita da genitori, dopo la nascita della piccola Priscilla, venuta al mondo il 7 ottobre 2025. Un mese esatto dopo quel giorno indimenticabile, la coppia ha voluto celebrare un piccolo ma significativo traguardo: il primo complimese della loro bambina. Una ricorrenza intima, tenera, che Giulia – da sempre abituata a condividere i momenti più belli con i suoi follower – ha voluto raccontare sui social, regalando ai fan immagini e parole piene di amore. La serata è trascorsa in famiglia, tra coccole, sorrisi e una torta alla frutta decorata con una coccarda su cui campeggiava la scritta “1 mese di Priscilla”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

