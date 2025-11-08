Si dice che il primo amore non si scorda mai, e chi si chiede se sia possibile ritrovare quella stessa intensità emotiva in età matura può tirare un sospiro di sollievo: non tutto è perduto. Secondo Sofie Roos, psicoterapeuta specializzata in relazioni e autrice per Passionerad, innamorarsi a qualsiasi età rappresenta una delle esperienze più potenti che possiamo vivere, paragonabile agli effetti di una droga naturale sul nostro organismo. Ma come cambia l’amore con il passare degli anni? E soprattutto, cosa ci impedisce di costruire connessioni profonde quando abbiamo alle spalle decenni di esperienze? Il primo amore occupa un posto speciale nella memoria collettiva per ragioni ben precise. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - È davvero così difficile innamorarsi dopo gli “anta”? La risposta ti farà riflettere