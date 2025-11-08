È davvero così difficile innamorarsi dopo gli anta? La risposta ti farà riflettere

Cultweb.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si dice che il primo amore non si scorda mai, e chi si chiede se sia possibile ritrovare quella stessa intensità emotiva in età matura può tirare un sospiro di sollievo: non tutto è perduto. Secondo Sofie Roos, psicoterapeuta specializzata in relazioni e autrice per Passionerad, innamorarsi a qualsiasi età rappresenta una delle esperienze più potenti che possiamo vivere, paragonabile agli effetti di una droga naturale sul nostro organismo. Ma come cambia l’amore con il passare degli anni? E soprattutto, cosa ci impedisce di costruire connessioni profonde quando abbiamo alle spalle decenni di esperienze? Il primo amore occupa un posto speciale nella memoria collettiva per ragioni ben precise. 🔗 Leggi su Cultweb.it

200 davvero cos236 difficile innamorarsi dopo gli anta la risposta ti far224 riflettere

© Cultweb.it - È davvero così difficile innamorarsi dopo gli “anta”? La risposta ti farà riflettere

Argomenti simili trattati di recente

Flavia Fratello ricorda Paolo Sottocorona: "&#200; una mattina davvero difficile per noi" - Flavia Fratello ricorda il collega scomparso poche ore prima Paolo Sottocorona: "È una mattina davvero difficile per noi, perché ieri sera abbiamo detto addio a Paolo Sottocorona. Da la7.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Davvero Cos236 Difficile