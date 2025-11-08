dwayne johnson spiega il fallimento di black adam e il possibile ritorno nel dc universe

il primo impatto di Dwayne Johnson con il mondo dei supereroi: “Black Adam”. Da oltre tre anni, Dwayne Johnson ha fatto il suo debutto nel genere superhero con il film Black Adam, inserito nel contesto dell’Universo Esteso DC (DCEU). Sebbene fosse stato concepito come un tassello importante per rilanciare la saga, l’esperienza dell’attore come anti-eroe si è rivelata di breve durata. L’approccio di Johnson alla figura di Black Adam si collega alle sue esperienze precedenti nel wrestling, dove ha ricoperto il ruolo di heel, decisione che ha trovato una naturale correlazione nel personaggio interpretato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

