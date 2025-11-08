Dritto e rovescio Cruciani irride il comunista che occupa case | Scusi amico mio

C’è dibattito politico in Italia per la proposta di riforma di Fratelli d’Italia che punta a snellire le misure di sfratto per utenti morosi ed occupanti illegali. E la discussione è bella accesa anche a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio che su Rete 4 approfondisce temi d’attualità e politica. Chi è schierato ampiamente a favore dell’occupazione di case è l’europarlamentare di AVS Ilaria Salis e sul problema, però, interviene in studio Giuseppe Cruciani, speaker de La Zanzara su Radio 24: "Quello che dice la Salis, che è parlamentare europea, mi interessa poco. La Salis è contro il capitalismo in generale, quasi contro la proprietà privata, per cui non è manco una sorpresa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, Cruciani irride il comunista che occupa case: "Scusi, amico mio..."

Scopri altri approfondimenti

Temi caldi, scontri di idee e un dialogo sempre aperto con il pubblico. Paolo Del Debbio torna con "Dritto e Rovescio", stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com Vai su Facebook

"Alessia: una persona lucida, scaltra e diabolica!" Viviana, sorella di Alessia Pifferi, la donna condannata a 24 anni in appello per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, a #drittoerovescio - X Vai su X

Dritto e Rovescio, Salvini contro Francesca Albanese: “Non rompa le p*, ci lasci lavorare per la pace”** - È un Matteo Salvini diretto e pungente quello che interviene a Dritto e Rovescio, il talk di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Da affaritaliani.it

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Renzi sul ruolo dell'Italia in Medioriente e la prossima Manovra - Oggi 16 ottobre in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Segnala affaritaliani.it

Dritto e rovescio, “mogli subordinate e punizioni corporali”. Il libro sull'Islam che promuove la sottomissione - Un libro sul matrimonio islamico e in particolare sui “doveri coniugali” della moglie, chiaramente subordinata al marito. Secondo iltempo.it